Pestro poletje v Miljah

V Miljah bodo poletno vročino odganjali tudi z umetnim snegom. Z njim bo avgusta postregel poletni pust, ki bo obalno mestece popestril od 5. avgusta do velikega šmarna. Razigrano praznovanje, ki ga prirejajo miljske pustne skupine, pa predstavlja le del načrtovanega pestrega programa. Po sprostitvi protikoronskih ukrepov se poletni niz dogodkov Muggia Estate vrača v velikem slogu. Na glavnem Trgu Marconi se bodo zvrstili koncerti, gledališke predstave, nastopi, animacija za otroke in še kaj. Občina je organizacijo prireditev poverila družbi Flash. Filmski navdušenci bodo po nekajletni odsotnosti lahko spet uživali tudi z letnim kinom. Pojdimo pa po vrsti.

Dogajanje, ki se bo nadaljevalo vse do konca avgusta, sta včeraj zvečer uvedla italijanska plesalca Carmen Russo in Enzo Paolo Turchi. Navzoče sta zabavala tudi čarodej Rocco Borsalino ter tržaški imitator in napovedovalec Andro Merkù.

Bil pa je šele začetek, saj obljubljajo brezskrbne trenutke za vse okuse in starosti. »Razveseliti smo hoteli domačine in obenem biti privlačni za turiste,« je povzel miljski podžupan in odbornik za kulturo Nicola Delconte.

Julija bodo vsak petek zvečer postregli s koncerti najbolj znanih hitov in popevk, prihodnji petek, 8. julija, bo skupina Emozioni per sempre poskrbela za glasbeno popotovanje skozi najbolj znane pesmi Lucia Battistija.

Kaj pa kopalci? Obeta se nekaj novosti. Včeraj zgodaj popoldne je spet krenil na pot poletni avtobus št. 90, ki so ga uvedli lani. Kopalce pelje do kopališč na miljskem nabrežju, povezuje trg Alto Adriatico pred Miljami z mejnim prehodom pri Lazaretu. Stroški (90.000 evrov) ne bodo več bremenili občinske blagajne, temveč jih bo krilo podjetje za javni potniški prevoz TPL. Ob sobotah so dodali še nekaj večernih voženj, zadnji avtobus bo z Lazareta krenil ob 23. uri. S to avtobusno linijo hočejo razbremeniti cesto vzdolž obale, kjer je vselej veliko prometa in primanjkuje tudi parkirnih mest.