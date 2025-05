Petdeset let kriškega ponosa

Petdeset let našega ponosa je naslov knjigi, ki jo je kriška sekcija VZPI - ANPI Evald Antončič - Stojan izdala ob 50. obletnici odkritja spomenika. Knjigo, ki jo je ilustrirala Vesna Benedetič, so predstavili na prvomajskem predvečeru v Domu Alberta Sirka, ko so tudi odprli fotografsko razstavo o prireditvi izpred pol stoletja. Glavnino fotografij je prispeval Mario Magajna, razstavljene slike pa so posneli tudi nekateri domačini. Na razstavi, ki bo na ogled v soboto in nedeljo (3. in 4. maja) med 10. in 12. uro, vrtijo film o odkritju spomenika Aljoše Žerjala.

Na predstavitvi, ki jo je vodil Sandor Tence, je predsednik sekcije VZPI-ANPI Ljubo Košuta opisal zahtevno iskanje arhivskega gradiva in starih fotografij, ki jih je največ prispeval prav on. Vesna Benedetič je priznala, da je pri pripravah na knjigo spoznala »njej skoraj nepoznano bogato novejšo zgodovino Križa ter ljubezen, s katero vaška skupnost neguje preteklost«. Izid knjige so podprli pokrajinsko vodstvo VZPI-ANPI, ZKB in Dežela FJK.

Predstavitvi knjige in odprtju razstave je sledil koncert Naj živi pesem upora v izvedbi zborov Vesna, Valentin Vodnik in Kraški dom. Prireditev je na osnovi besedila Borisa Pangerca povezovala Tamara Tretjak, pozdravni nagovor je imel Mitja Košuta.

Slovesnost ob 50-letnici postavitve spomenika

Osrednja prireditev VZPI-ANPI ob 50. obletnici spomenika, ki si jo je zamislila Pia Cah, bo v nedeljo (3. maja) popoldne v Križu z začetkom ob 15. uri. V primeru slabega vremena bo prireditev potekala pod šotorom pri nogometnem igrišču Viktor Sulčič.