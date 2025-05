Pijana na reševalnem vozilu brcnila reševalca

Pod vplivom alkoholnih hlapov je 54-letna Tržačanka na reševalnem vozilu grozila zdravstvenemu osebju in brcnila reševalca. Povzročila mu je poškodbe, ki naj bi se zacelile v treh dneh. Tako so danes sporočili tržaški karabinjerji, ki so pojasnili, da se je ženska spotaknila, padla na tla in se poškodovala.

Med potjo do katinarske bolnišnice je postala nasilna in se ni umirila niti po prihodu na urgenco, so pojasnili. Na kraj so zato poklicali karabinjerje, ki so jo aretirali. Trenutno je na prostosti, čaka pa jo sojenje.