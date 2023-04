Pingvini pred tržaškim akvarijem

Pred vhodom v tržaški akvarij na nabrežju, tam, kjer je pred desetletji copotal priljubljeni pingvin Marko, se je danes kar čez noč pojavilo ... deset pingvinov. Osem odraslih in dva pingvinčka. Bili so nepremični v svojih frakastih oblekicah s črnimi kravatami, izdelani iz lepenke in prilepljeni na robove treh stopnic. Gledali so sem in tja, morda v pričakovanju rib, morda v pričakovanju nekoga, ki bi jim odprl z verigo in žabico še vedno zaklenjena vrata akvarija.

Mimoidoči so se zagledali vanje, kmalu jim je postalo jasno, da gre za prvoaprilsko šalo, najnovejšo potegavščino neznanega umetnika, ki se ga je že oprijel vzdevek »tržaški Banksy«.

Po februarskem lepenkastem Giuliu Regeniju na stopnišču ob vhodu v »njegov« licej Francesco Petrarca v Ul. Rossetti in po osmomarčevskem fantu z mimozo v roki na Drevoredu 20. septembra je to njegov tretji letošnji ustvarjalni desant v mestu. Verjetno je izbral pingvine, da bi krajevne oblasti »opozoril« na neskončno zaprtje akvarija. Morda pa ni izbral tistega mesta naključno. Nekaj desetin metrov od akvarija, v nekdanji ribarnici, je namreč še vedno odprta razstava del Banksyja, tistega pravega, njegovega svetovno znanega kolege.