Pištola menda le ni bila za papeža

Pištola, ki so jo 6. julija lani na železniški postaji v Trstu policisti odkrili po zaslugi barmanke, ki jih je opozorila na nenadzorovan kovček v svojem lokalu, naj ne bi bila povezana z obiskom papeža Frančiška, do katerega je v mestu prišlo naslednjega dne. Čeprav so preiskovalci sprva obe zadevi povezali, saj je bilo časovno sosledje kar sumljivo, v nadaljevanju preiskave niso našli nobene povezave s terorizmom oziroma s kakršnokoli teroristično organizacijo, na kar pa opozarja poročanje dnevnika Il Piccolo.

Tržaška kvestura je danes v sporočilu za medije pojasnila, da so politični oddelek policije Digos v Trstu, centralna direkcija policije v Rimu in državno tožilstvo v Trstu svoje dejavnosti sprva resda usmerili v morebitne povezave s papeževim obiskom v Trstu, a da preiskava naposled teh ni potrdila. Iz nje ne izhaja nobena namera, da bi umorili papeža.

46-letni turški državljan Hasan Uzun, ki so ga preko Interpola 3. aprila letos aretirali na Nizozemskem, na podlagi evropskega naloga pa je bil Italiji izročen 27. junija, je osumljen nezakonite posesti orožja. Moški naj bi bil vpleten v kriminalne kroge, ki niso povezani s terorizmom, so še povedali na policiji.