Plačam dodali 430 evrov

Branje julijske plačilne liste bo za delavce tržaških mestnih muzejev nekoliko bolj prijetno. Napoveduje se jim namreč povišanje mesečne plače za 430 evro bruto, kar pomeni, da bodo namesto 950 evrov na mesec prejemali 1370 evrov bruto.

Dve leti iskali rešitev

»Morda gre za edini primer v Italiji, ko se pogodbo, ki jo določa razpis, loči od plačila,« je dogajanje komentiral pokrajinski tajnik sindikata Fesica Confsal Filippo Caputo na današnjem srečanju z novinarji, potem ko je v petek na občini potekalo dolgo pričakovano srečanje med občino in podjetjem Euro&Promos, ki nudi storitev.

Do povišanja plač ni prišlo v nekaj dneh. Pred dvema letoma je občina potrdila sodelovanje s podjetjem na podlagi razpisa, ki je predvideval, da se delavce zaposli z državno pogodbo osnovnih storitev. Oblika zaposlovanja ne dovoljuje delavcem, da bi se povzpeli nad mejo revščine, saj so na uro plačani 3,86 evra neto. Sindikati so takoj opozorili na moralno nesprejemljivost pogodbe. Sindikat Fesica pa, v katerega je večina muzejskih delavcev včlanjena, je pred približno enim letom o stanju seznanil širšo javnost ter zaprosil občino in podjetje, naj preučijo stanje. Ker niso prejeli zaželenega odgovora, so februarja razglasili stavko in na ulico stopili enkratmesečno. »Pri prefektu sta nam takrat občina in družba potrdili, da je pogodba s tako nizkim plačilom pravilna in da se stanja ne da spremeniti,« je spomnil Caputo, »pritegnili smo pozornost politikov tržaške levice, ki so stopili na našo stran.« V občinskem svetu so svetniki Demokratske stranke in Zdaj Trst večkrat predlagali, naj se obravnava pogodbe, ki jih Euro&Promos ponuja svojim delavcem v skladu z občinskim razpisom. Koalicija pa je odgovarjala, da do junija 2024, ko bo občina morala objaviti nov razpis ali potrditi sodelovanje s sedanjim izvajalcem, ni mogoče spreminjati pogojev.