Plače, ki jih prejemajo mladi, nižje od pokojnin

Kako se bodo čez dvajset let preživljali upokojenci? Mladi imajo danes v večini primerov nižjo plačo od zdajšnjih pokojnin, pogodbe za določen čas in letni dohodek, ki ne presega 25 tisoč evrov. Zaskrbljujoči trend je razviden iz raziskave, ki jo je za leto 2024 pripravilo tržaško združenje katoliških delavcev Acli. V pretres so vzeli 7.039 davkoplačevalcev, ki so pri organizaciji poiskali pomoč za davčno prijavo in izračun kazalnika Isee.

»Če mladi služijo manj kot upokojenci, bodo pokojnine dan za dnem nižje. Starejši ne bodo več avtonomni, kar bo vplivalo na celotno družbo. Naj se politiki zamislijo in poiščejo rešitev,« je včeraj v galeriji ArtGallery & Meeting v Prehodu Rossoni povedal predsednik tržaške Acli Manuel Zerjul. »V FJK imamo na primer davek Ilia, pri katerem so olajšave predvidene zlasti za lastnike več nepremičnin in z višjim letnim dohodkom. Za mlade pa je bolj malo olajšav,« je pojasnil, »če pa se ozremo na tržaško občino, opazimo, kako so politiki navdušeni nad razvojem turizma. To je sektor, ki ponuja prekarno delo in nižje plače. Veliko bolj koristno bi bilo, da bi se občina posvetila razvoju industrije, ki ustvarja delavno silo srednje in višje stopnje letnega dohodka, predvsem pa stabilnost.«