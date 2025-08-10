Plameni zajeli spalnico

V soboto, nekaj po 19. uri, je v stanovanju v Ulici Crispi, v bližini križišča z Ulico Rossetti, izbruhnil požar. Zagorelo je v spalnici stanovanja v petem in zadnjem nadstropju stanovanje hiše na hišni številki 43.

Tržaški in openski gasilci so evakuirali vse stanovalce stavbe, do stanovanja, v katerem je zagorelo, pa so se povzpeli z avtolestvijo. Njihov hitri poseg je preprečil, da bi se požar razširil tudi na ostale stanovanjske prostore. Nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, veliko pa je bilo preplaha. Materialno škodo in vzroke požara še preučujejo. Zaradi požara je bil promet več ur oviran.