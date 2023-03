Planet lahko rešijo le drevesa

Če želimo ohraniti naš planet, ne potrebujemo visoko tehnoloških izumov. Segrevanje ozračja, zmanjševanje učinka tako imenovanih toplotnih otokov v mestu in onesnaženosti ozračja lahko dosežemo tako, da posadimo drevesa. Če bomo v prihodnjih desetih letih na našem planetu posadili tisoč milijard dreves, bomo lahko ustavili segrevanje ozračja.

Pa je sploh mogoče posaditi toliko dreves? Zgleda, da je. »Če smo v zadnjih dveh stoletjih posekali dva tisoč milijard dreves, ne vidim razloga, da ne bi mogli na novo posaditi tisoč milijard dreves.« S temi besedami je v Miramarskem gradu včeraj uvedel ciklus predavanj ugledni botanik Stefano Mancuso, ki je prepričan, da je zasaditev več dreves najučinkovitejši način za absorbcijo dela CO2 iz atmosfere. Po mnenju profesorja na univerzi v Firencah danes največji problem predstavljajo mesta, čeprav ta zasedajo samo 1,6 % zemeljske površine. Urbana okolja proizvedejo 80 % CO2, 80 % odpadkov in porabijo prav tolikšen odstotek vseh virov, je pred številnim občinstvom, ki je pozorno prisluhnilo predavanju, povedal Mancuso. In postregel s še enim zanimivim statističnim podatkom. Kot je dejal, je leta 1970 70 % populacije živelo na podeželju in 30 % v mestih. Sto let kasneje, se pravi leta 2070, bo slika obratna: 70 % ljudi bo živelo v mestih in le 30% na podeželju.

Za rastlinskega strokovnjaka je ta podatek alarmanten. »Če ne bomo ustrezno ukrepali, bomo uničili planet in izumrli. Potrebne so radikalne spremembe,« je dejal gost, ki je prepričan, da bi vsa mestna središča morali zapreti za promet in ceste spremeniti v velike parke. Za to pa so po njegovem mnenju potrebna politična volja in izkoreninjenje rastlinske slepote.