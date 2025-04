Planinska koča Premuda bo spet vabila s prenovljeno podobo

Planinska koča Premuda na Gornjem koncu v Boljuncu, ki velja za najnižjo v Italiji, bodo ponovno odprli v četrtek, 17. aprila. Odprtje bodo ob 17. uri proslavili s svečanostjo, ki je sicer namenjena zgolj predstavnikom oblasti in institucij. Vest, da je konec poldrugega leta zaprtja, je odmevala že pred mesecem dni. Kdaj pa bo spet sprejela obiskovalce in obiskovalke, pa še ni bilo znano.

Novico o odprtju je danes posredovala tržaška sekcija alpinističnega kluba CAI Società Alpina delle Giulie, ki je leta 1940 zgradila kočo na začetku doline Glinščice in jo poimenovala po jamarju in alpinistu Mariu Premudi. Prenovili so celotno poslopje, od strehe do pročelij in večine oken, prav tako so posodobili vse sisteme, vključno s kuhinjo, so sporočili.

Kočo Premuda so poverili družbi Almost Blue, ki jo vodi Franco Bulli.