Plastični odpadki so postali razstavni predmeti

Plastične embalaže kozmetičnih izdelkov, pralnih praškov in sladoledov iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja ter drugi plastični odpadki, ki so iz morja pripluli do sredozemskih plaž, so se prelevili v razstavne predmete. V okviru projekta Archeoplastica so jih postavili na ogled v tržaškem Znanstvenem imaginariju in v muzeju miramarskega rezervata BioMa, da bi opozarjali na problematiko onesnaževanja morskega okolja.

Projekt Archeoplastica se je začel leta 2018. Takrat je naravoslovec Enzo Suma med odstranjevanjem plastičnih predmetov s plaže naletel na sončno kremo iz 60. let prejšnjega stoletja. Na njej so bili še povsem vidni zapisi o uporabi in cena v lirah. Da bi javnost ozaveščal o problematiki onesnaževanja morja s plastiko, je Suma začel zbirati vse več starih plastičnih predmetov, ki so se pojavili na obalah. Pri tem mu je v pomoč profil pobude na družbenih omrežjih, na kateri lahko vsakdo opozori na plastične odpadke iz morja.

Razstava, ki so jo odprli danes, ponuja vpogled v del zbirke plastičnih »najdb«, ki bodo na ogled do 17. avgusta, in sicer od torka do nedelje od 10. do 18. ure v Znanstvenem imaginariju v Skladišču 26 ter od torka do petka med 14. in 18. uro (ob sobotah, nedeljah in praznikih tudi med 9.30 in 13.30) v muzeju BioMa.