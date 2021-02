Plavajoči koš za smeti Seabin čisti tržaško morje

Po vodah tržaškega pristanišča plava nov koš za smeti, ki zbira odpadke na površju in filtrira morsko vodo. Koš Seabin – dobesedno morski koš – je trenutno najbolj napredna naprava za čiščenje morske gladine, ki v enem letu zbere do 500 kilogramov plastičnih odpadkov. Najbolj učinkovit je predvsem v vodah večjih pristanišč, kjer se odpadki kopičijo.

Zato so se pri Pristaniškem sistemu vzhodnega Jadrana odločili, da bo prvi tržaški Seabin plaval pri Pomolu bratov Bandiera ter noč in dan prispeval k čiščenju območja, kjer se običajno zbirajo smeti. Te so doslej ročno pobirali iz vode, kar je zamudno in manj učinkovito.

Napravo na sončni pogon sta izumila avstralska deskarja Andrew Turton in Pete Ceglinski. »Zavedamo se, da Seabin ne bo rešil problema onesnaženosti morja, a nedvomno lahko pripomore k čiščenju gladine,« je izjavil predsednik pristaniškega sistema Zeno D’Agostino, ki že načrtuje nakup drugega plavajočega koša.