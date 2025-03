»Plovba proti nabrežju je bila ganljiva«

Znamenita šolska ladja Amerigo Vespucci se je v Italijo vrnila po 609 dneh odsotnosti. Na svetovni turneji, med katero so obiskali 30 držav in pet kontinentov, kar štirikrat so prečkali ekvator in pluli tudi mimo Rta Horn, ki predstavlja eno najnevarnejših morskih poti, je posadko vodil sardinski poveljnik Giuseppe Lai.

Ta je v soboto na krovu Vespuccija sprejel tudi novinarje. Zaupal nam je, da ga je prihod v Trst ganil. »Plovba v kombinaciji z motorjem in jadri je bila krasna. V zadnjih dneh sem pogosto spremljal vremenske napovedi, a na koncu ni bilo tako hudo, kot so napovedovali. Ko sem z mosta spremljal sprevod plovil na morju, nepregledno množico ljudi na nabrežju, sem se ganil. Trst je prvo italijansko mesto po 20-mesečni plovbi in mesto, v katerem sem spet objel svojce. Zato mi bo za vedno ostalo v srcu,« je dejal poveljnik in dodal, da je ponosen, da je lahko skupaj s svojo izjemno posadko zastopal širom po svetu najboljše, kar premore Italija.

Mir je našel ob čilski obali

Med turnejo je poveljnik s posadko, ki je štela med 250 in 420 ljudi, obiskal Los Angeles, Tokio, Singapur, Dubaj, Doho, Abu Dabi, naletel tudi na marsikatero težavo. A vse so premagali. »To je del našega poklica. Težave nas običajno povežejo in utrdijo,« je rekel poveljnik, ki se mu je še posebej vtisnil v spomin obisk mirnega in zakotnega kraja na čilski obali. »Tam sem našel notranji mir.«

Kot zanimivost je poveljnik Lai izpostavil tudi podatek o obiskih šolske ladje Vespucci. Med svetovno turnejo so gostili več deset tisoč obiskovalcev, ki se niso mogli načuditi lepoti ladje, ki v dolžino meri 82,4 metra, njena površina jader pa znaša 2635 kvadratnih metrov. Na vprašanje, kdaj se bo ladja spet vrnila v Trst, sogovornik ni znal povedati, saj je pred njim še sredozemska turneja, med katero bodo obiskali 17 mest. Od tujih držav bodo obiskali Albanijo in Malto, je dejal poveljnik in dodal, da se bo njihovo potovanje sklenilo 10. junija v Genovi, kjer se je edinstvena pustolovščina tudi začela.

Med pogovorom s poveljnikom je bil na ladji prijeten živžav. Na krov so prišli sorodniki članov posadke. V ponedeljek in torek pa bodo na krov lahko stopili tudi Tržačani, ki so v preteklih dneh rezervirali ogled. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so že pred dobrim tednom dni vse oglede razprodali.