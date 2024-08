Po centru za izobraževanje gasilcev bo Sežana dobila tudi gasilski dom

Sežanska občina bo v prihodnjih letih postala bogatejša za nov gasilski dom, ki bo služil potrebam Prostovoljnega gasilskega društva Sežana, in skladišče za humanitarne organizacije oz. združenja, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Dela se bodo začela z izgradnjo skupnih komunalnih priključkov, ki jih nameravajo urediti še letos.

»Ideja o tako urejenem območju (kjer je danes Zavod za gasilsko reševanje, op.av.) se je porodila leta 2017. Država je prepoznala Sežano kot pomemben segment, ko se je tu lotila gradnje Vseslovenskega centra za izobraževanje gasilcev za namene velikih požarov v naravnem okolju. Z bodočim gasilskim domom in infrastrukturo računamo lahko na moderen in enotni center, kar se tiče sistema zaščite in reševanja,« je novinarjem ponosno zaupal sežanski župan Andrej Sila na dopoldanski predstavitvi projekta.

Z ministrstvi za obrambo in upravo je Občina Sežana sklenila sporazum za skupno izgradnjo komunalnih priključkov tako za gasilski dom in skladišče kot za center, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Priključkov se bo izvajalec lotil še v tem mesecu, dela pa naj bi se zaključila predvidoma do decembra letos: objekti bodo priključeni na javno infrastrukturo, in sicer na električno, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Za ta namen je v proračunu Občine Sežana za leto 2024 rezerviranih 167.000 evrov.

Naslednji korak bo prihodnje leto gradnja gasilskega doma. Ta bo dvoetažni objekt, ki bo svoje prostore dobil tako v pritličju kot prvem nadstropju, skladiščni objekt pa bo v pritličju. Zaobjemal bo 746, skladiščni objekt pa 307 kvadratnih metrov površine. Investicija je vredna približno 3,5 milijona evrov, ki jih bo nakazala Občina Sežana. »Naložba ni majhna, je pa to največje od štirih prostovoljnih gasilskih društev v naši občini, ki je bilo brez svojega doma,« je podporo potrdil Sila. Zatem bo Občina Sežana poskrbela še za izgradnjo parkirišča s 27 parkirnimi mesti in ureditev okolice oz. zunanje površine v velikosti 2500 kvadratnih metrov.

Do konca leta bodo na območju zaključili z gradnjo Vseslovenskega centra za velike požare v naravnem okolju.