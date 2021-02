Po drogi posega vse več mladoletnikov

Pandemija covida-19 je posegla tudi na področje prepovedanih drog, saj ni prinesla le sprememb dobavnih verig, temveč je vplivala tudi na samo uporabo. Kar nekaj uporabnikov drog poroča o tem, da je po prepovedanih substancah med epidemijo poseglo večkrat kot prej. Ob tem najbolj priljubljena droga je bila tudi lani konoplja. Mnogo zasvojencev pa se je zadovoljilo s kombinacijo alkohola in pomirjeval.

Da lani niso zaznali upada porabe drog, so nam potrdili v Centru za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru zdravstvenega podjetja Asugi. V specialistično obravnavo odvisnosti od drog so vključili 58 novih primerov mladih zasvojencev (pod 25. letom starosti). To število je sicer primerljivo z leti pred pandemijo, nova statistika pa kaže, da je med uporabniki drog vse več mladoletnih oseb.

V celem letu so strokovnjaki zdravili 183 mladih uporabnikov drog, od tega 18 mladoletnih oseb, ki so se odločile obrniti hrbet prepovedanim substancam. »Zaskrbljujoče je, da je med odvisniki vedno več mladoletnikov, pozitivno pa je, da se jih vedno več za zdravljenje odloči relativno zgodaj,« je povedala direktorica oddelka za odvisnost od prepovedanih drog Roberta Balestra in dodala, da je bilo lansko leto zelo kritično za tiste mlade osebe, ki sta jim izbruh epidemije in posledična omejitev gibanja oz. karantena še poslabšala že tako kompleksne osebne stiske.