Po dveh letih komaj čakajo na pustni nastop

Po vaseh in mestu se pustne skupine mrzlično pripravljajo na 54. Kraški pust in na druge prireditve. Dvoletni premor je v ljubitelje pisanega sprevoda vzbudilo voljo do nastopa, predvsem pa željo po druženju in brezskrbnem veseljačenju. Šest pustnih skupin smo zmotili med delom, da nam povedo, s kakšnim vzdušjem bodo nastopile. V prihodnjih dneh pa bomo prisluhnili še ostalim.

Na čelu openske povorke bo letos skupina gojencev zadruge Anffas Onlus s spremljevalci. »Do pandemije smo se vsako leto udeležili povorke. Stalnica v našem delovanju je zato toliko bolj dobrodošla po dvoletnem premoru,« pravi vodja tržaške vzgojne zadruge za osebe s posebnimi potrebami Annalisa Zovatto, »ko se bo po ulicah sprehodilo okrog 40 gojencev in 30 spremljevalcev.« Z maskami, ki jih sami izdelujejo, bodo javnosti ponudili aromatski nastop oblečeni v dišeče smrekice. Zaplesali bodo s spremljavo tržaških tamburaških skupin Drum Squad in Berimbau.

