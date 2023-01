Po dveh letih vabi TPPZ spet na baklado

Dve leti se je bilo treba zaradi epidemioloških razmer odpovedati Bakladi za spomin, mir in sožitje, ki jo je od leta 2005 že tradicionalno prirejal Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Za baklado na predvečer dneva spomina so se v zboru odločili iz moralne dolžnosti, da se hvaležno spomnijo vseh tistih, ki so darovali svoja življenja v Rižarni in sploh v boju proti nacifašizmu, da bi bili lahko mi svobodni. Dve leti se je zato zbor poklonil žrtvam nekdanjega koncentracijskega taborišča sam – brez občinstva in le s pesmijo na dvorišču Rižarne.

Letos, ko so omejitve mimo, vabijo čim več ljudi, naj se jim pridruži jutri (četrtek, 26. januarja) ob 16.30 pri stadionu Grezar, od koder bodo ob 17. uri v sprevodu krenili proti Rižarni, kjer bo zbor poskrbel za krajši nastop. Zbor bo pod vodstvom dirigentke Pie Cah in ob spremljavi harmonik zapel nekaj pesmi. Vse udeležence vabijo, naj s seboj prinesejo cvet v poklon žrtvam Rižarne.

Tržaška občina bo v petek, na dan spomina na žrtve holokavsta oz. 27. januar 1945, ko je Rdeča armada osvobodila največje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz, priredila svečanost v Rižarni. Ob 11. uri bo slavnostni govornik tržaški župan Roberto Dipiazza, v slovenščini pa bo nastopil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.