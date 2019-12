Po matematikih in hipijih bo Escher obnorel še Tržačane?

Od 17. decembra letos je v nekdanji tržaški ribarnici na ogled več kot 200 grafik nizozemskega umetnika Mauritsa Cornelisa Escherja (1898-1972). Razstavljena dela so iz zbirke Federica Giudiceandree, ki je razstavo tudi pripravil. Poleg teh so v nekdanji ribarnici razstavljene še umetnikove zgodnje umetnine, grafični mozaiki, metamorfoze, geometrični paradoksi, prostorske iluzije, dela po naročilu, razstavo pa dopolnjujejo še videoposnetki in interaktivne točke, na katerih lahko obiskovalec »vstopi« v Escherjeve iluzije. Prvič je na ogled tudi posebna serija ksilografij o stvaritvi sveta, ki jo je na podlagi bibličnih prizorov o genezi ustvaril med letoma 1925 in 1926.

Escherja so prvi opazili matematiki in to po čistem naključju, ko so leta 1954 med svetovnim matematičnim kongresom v Amsterdamu naleteli na njegovo razstavo. Takrat je bil širši javnosti neznan, po matematikih pa so ga v 70. letih prejšnjega stoletja vzljubili še hipiji in tako so njegove umetnine obkrožile svet, zdaj pa so prišle še v Trst.

Razstava, ki jo je Občina Trst priredila v sodelovanju s podjetjem Arthemisia, bo v nekdanji ribarnici na ogled do 7. junija vse dni v tednu od 9.30 do 19.30. Za ogled bo treba odšteti 14 evrov, v ceno je vključen tudi avdiovodnik.