Po maturi je odpotoval na svetovno prvenstvo

Na svetovno prvenstvo Under 20 v orientacijskem teku v kraj Baia mare v Romunijo je z italijansko reprezentanco odpotoval le nekaj dni po maturi. Goran Polojaz pa je kljub svojim športnim obveznostim na zrelostnem izpitu dosegel najvišjo možno oceno: stotico s pohvalo.

»Treniram vsak dan, vadim tako tek kot branje kart in orientacijo na najrazličnejših terenih,« je razložil 19-letni član Športnega združenja Gaja, ki se z orientacijskim tekom ukvarja že 10 let. Letos je prejel tudi nagrado Zlati let za mladega upa, ki jo podeljuje športno uredništvo Primorskega dnevnika.

Pred tekmo mora Goran temeljito naštudirati teren, na katerem bo tekmoval, lahko so to gozdovi ali skalnata pobočja v visokogorju. »Najkrajša pot do kontrolne točke ni nujno najhitrejša,« je pojasnil tekač, ki mora med tekmo vseskozi ostati koncentriran in luciden. Le na ta način v čim krajšem času najde najhitrejšo pot do cilja. Proti koncu tekme, ko je fizično izmučen, je to seveda težje.

Med pripravami na maturo so treningi Goranu pomagali, da si je zbistril misli. »Študiju sem se posvetil predvsem od maja. Nikoli v življenju še nisem opravil boljšega izpita,« je povedal odličnjak, ki je pri slovenščini pisal o fiziki, pri kemiji pa o pripravi jezerske vode za pitje. Pri ustnem preizkusu je dobil fotografijo onesnaženja zraka ter se pred komisijo sam navezal na vse maturitetne predmete, začenši s kemijo.