Po mestnem parku se je potikal s kokainom

Lokalni policisti so v mestnem parku v Ulici Orlandini na Pončani ustavili dva moška, ki sta imela pri sebi mamila. Ko jih je zagledal, je eden od dveh, 45-letni J.I., skrivoma odvrgel manjšo najlonsko vrečko, kar pa so lokalni policisti opazili. V vrečki so našli 16 odmerkov kokaina, že pripravljenih za razpečevanje, v vrednosti nekaj tisoč evrov. Med osebno preiskavo so lokalni policisti našli večjo vsoto denarja, za katerega ni znal pojasniti izvora.

Oba so pospremili na poveljstvo. Ob soglasju državne tožilke so opravili hišno preiskavo na njegovem domu in odkrili še 80 gramov hašiša, po vsej verjetnosti prav tako namenjenega razpečevanju. J.I. so aretirali zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil in so ga prepeljali v tržaški zapor. Mamilo so zasegli.

Pri drugem moškem, ki je bil z njim v mestnem parku, 41-letnim R.D., so lokalni policisti našli le manjšo količino hašiša, pri čemer so ga oglobili zaradi posesti mamil za osebno rabo in ovadili zaradi nezakonitega zadrževanja na državnem ozemlju,