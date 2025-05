Po Miramarskem parku so vodili v štirih jezikih

Kam drugam kot v miramarski park bi bilo bolje iti ob dnevu Evrope, ki ga praznujemo vsako leto 9. maja, ko se spominjamo znamenite Schumanove deklaracije, ki pomeni začetek evropskega združevanja. Dijaki jezikovne smeri liceja France Prešeren so se letos že sedmo leto udeležili dogodka ParlAMiramare, ki ga licej organizira v sodelovanju z informacijsko točko Europe Direct. V sklopu tega dogodka se dijaki tretjih letnikov jezikovne smeri prelevijo v vodiče po parku, dijake nižjih letnikov spremljajo v kar štirih jezikih. Včerajšnji dan so začeli s slovenskim vodenjem, sledil je vodeni ogled v italijanščini, nato pa še v angleščini in nemščini.

Drugačen pristop do Evrope

Ob gradu so ob tej priložnosti postavili tudi točko Europe Direct, na kateri so predstavljali različne evropske programe in priložnosti, ki spodbujajo enakopravnost in vključevanje vseh posameznikov v družbo. Projekt ParlAMiramare je nastal na pobudo točke Europe Direct in profesorice Lare Posega, je povedala predstavnica informacijske točke Eva Zukar, ki je bila včeraj v parku. Dejala je, se je pobuda takoj odlično prijela, cilj projekta pa je bil spodbujati politiko večjezičnosti EU, ki se zavzema za poučevanje in učenje več jezikov za okrepitev komunikacije, mobilnosti in sodelovanje po vsej Evropi.

Sogovornica je še dodala, da je miramarski dogodek eden od mnogih, ki jih bodo izpeljali ta mesec. Na vprašanje, kako aktualna je za mlade danes Evropa, je sogovornica odgovorila, da je treba danes Evropo opisovati na drugačen način kot denimo pred dvajsetimi leti. »Danes učiti Evropo je zelo težko, tudi v šolah se soočajo s težavami. Mladi potrebujejo kratke in interaktivne impulze,« je dejala sogovornica, ki je ob tem še dodala, da je danes za mlade evropska mobilnost postala nekaj samoumevnega, saj so zrasli v brezmejnem prostoru.