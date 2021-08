Po Miramarskem parku z električnimi vozili

Od petka dalje se bo po Miramarskem parku mogoče voziti z majhnim električnim vozilom, ki bo obiskovalce prevažal na dveh trasah: od parkiršča pred gradom do grajskega dvorišča in po poteh parka. Na voljo sta dve vozili, ki bosta lahko prevažali po štiri osebe, in sicer vsak dan med 9. in 17. uro. Ogled parka z električnim vozilom traja približno 20 minut, za vozovnico pa je treba odšteti pet evrov. Relacija parkirišče - Miramarski grad pa je cenovno ugodnejša. Vozovnica stane tri evre. Miramarski grad in park pa se v teh dneh lahko pohvalita še z eno spodbudno novico. Število obiskovalcev v teh dneh je podobno tistemu pred pandemijo. Pretekli praznični konec tedna je bilo v gradu 1827 obiskovalcev, park pa je obiskalo 4535 ljudi.