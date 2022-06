Po Monetu še ulični umetnik Banksy

Po razstavah Monet in normandijski impresionisti ter Frida Kahlo, ki naj bi predvidoma privabili skoraj sto tisoč obiskovalcev, bo Trst gostil še eno veliko razstavo, na kateri bodo tokrat na ogled dela skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja. Razstavo bodo odprli konec oktobra v prostorih nekdanje ribarnice, z njo pa želi Občina Trst podirati turistične rekorde, saj verjame, da so odmevna imena iz sveta umetnosti draž za domače in tuje turiste. Ker tako odmevna razstava predstavlja velik finančni zalogaj, stala naj bi 1,2 milijona evra, jo bo Občina Trst organizirala v sodelovanju z deželno agencijo PromoturismoFvg. Da bi bila turistična malha polna, za prihodnje leto načrtujejo še razstavo del nizozemskega umetnika Vincenta van Gogha.

To je danes v Skladišču 26 v družbi mestnih svetnikov, ki sestavljajo občinsko komisijo za turizem, in nosilcev interesnih skupin napovedal občinski odbornik za turizem Giorgio Rossi. Na srečanju je Rossi skupaj z direktorjem deželne agencije PromoturismoFvg Brunom Berterom govoril o tem, kaj predvideva strategija tržaškega turizma v prihodnjih letih, kaj se želi doseči in kaj izboljšati. Gosta sta odgovorila tudi na vprašanje, koliko sredstev bi bilo treba vložiti v začrtan razvoj tržaškega turizma, enotna pa sta si bila pri oceni, da je strategija turističnega produkta pomembna, če želimo utrditi privlačnost destinacije, podaljšati turistično sezono, povečati povprečno dnevno porabo obiskovalcev, ohranjati povprečno dobo bivanja in dosegati višje cene storitev.

Rossi je uvodoma spomnil, da ima občina na razpolago 600 tisoč evrov iz naslova turistične takse. Del denarja bo šel za postavitev skulpture pingvina Marca pred akvarijem, večji del pa za selitev trgovskega muzeja, ki trenutno še domuje v palači Dreher, v Hidrodinamično centralo.