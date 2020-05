Po nesreči vpila na reševalce

Voznica avtomobila mazda mx-5 je okrog 21. ure v Ul. Molino a vento med prehitro vožnjo proti središču mesta izgubila nadzor nad vozilom, ki se je pri hišni številki 80 (pred trgovino Despar) prevrnilo. Pri tem je poškodovalo kar pet parkiranih vozil.

Reševanje poškodovane voznice, ki je bila v avtu s svojim psičkom, pa ni bilo enostavno, saj se je osebju službe 118 in policistom korenito upirala. Vpila je nanje in se vrgla na tla, tako da so jo morali s silo spraviti v rešilec, ta pa je odpeljal v bolnišnico. Na prizorišču so bili tudi gasilci.