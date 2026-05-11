Po obvestilu občana prijeli vlomilca

Policisti iz Sežane so prejšnji teden uspešno zaključili preiskavo kaznivih dejanj kraje vozila in vloma, pri čemer je ključno vlogo odigral občan. Osumljenca, moški in ženska, oba madžarska državljana, sta trenutno v pridržanju, medtem ko so mladoletnika, ki sta bila z njima, prevzele socialne službe.

Vse se je začelo pretekli četrtek, 7. maja, ko je policijo poklical domačin, ki je v bližini vasi Vrhovlje opazil sumljivo skupino oseb na skirojih. Ker so domačini že pred tem poročali, da so se ob enem od preteklih vlomov v stanovanjsko hišo pojavile osebe s skiroji, so policisti nemudoma začeli pregledovati območje. Na terenu so policisti najprej ustavili 23-letno Madžarko v družbi dveh otrok, starih 13 in 15 let, ki sta se vozila z električnimi skiroji. Ravno med identifikacijo pa je na policijo prispela nova prijava: oškodovanec je sporočil, da mu je neznanec ob njivi pravkar ukradel parkiran avtomobil. Tat naj bi imel ob sebi mlajšo osebo na skiroju.

Kmalu zatem so policisti opazili ukradeno vozilo, ki je pripeljalo mimo. Ko so ga poskušali ustaviti, je voznik nenadoma zabremzal in peš pobegnil s kraja, vendar so ga policisti kmalu izsledili in prijeli. Izkazalo se je, da gre za 47-letnega državljana Madžarske. Z nadaljnjim zbiranjem informacij so policisti ugotovili, da skupina deluje usklajeno. Poleg odvzema motornega vozila so par osumili še vloma v hišo v Dolu pri Vogljah, ki se je zgodil 28. aprila. Zaradi utemeljenih sumov so prostost odvzeli obema osumljencema.

Posebno pozornost so policisti namenili obema mladoletnikoma. Ker je bilo ugotovljeno, da aretirana Madžara nista njuna starša, so na kraj poklicali uslužbenke Centra za socialno delo, ki so poskrbele za varnost in namestitev otrok.