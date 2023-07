Po padcu na čolnu se je onesvestil

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj popoldne posredovali v Ribiškem naselju, kjer se je poškodoval 54-letni moški, ki je bil v tamkajšnji marini na čolnu. Padel je in udaril z glavo ter se za krajši čas onesvestil. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom, v pripravljenosti pa je bil tudi reševalni helikopter, mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga iz previdnostnih razlogov sprejeli z rumeno triažno kodo.