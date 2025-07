Po pošti je poslal 59 kilogramov »trave«

Po hitri pošti je nameraval v tujino poslati čisto poseben paket, 59 kilogramov konoplje namreč. Pošiljko pa so na sedežu dostavnega podjetja zasegli in najdbo prijavili koprskim policistom, ki so tako 29-letnemu državljanu Slovenije odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru je na predlog tožilstva zanj odredil pripor.

Vse se je začelo aprila, ko je moški hotel veliko količino »trave« v tujino poslati kar po pošti. Njegovo dejanje so preprečili kriminalisti, ki so med hišno preiskavo na domu 29-letnika zasegli še dodatne tri kilograme konoplje. Moški je tako sedaj osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, za kar mu grozi do deset let zaporne kazni.