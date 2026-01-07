Po sneženju se razmere umirjajo

Trst se počasi prebuja iz zimske pravljice, ki ga je včeraj obiskala ob svetih treh kraljih. Glavne prometnice so bile sicer že v včerajšnjih popoldanskih urah prevozne, tako je tudi danes, ko ne beležijo večjih preglavic s prometom. Edina otipljivejša posledica je zaprtje šol, ki ga je odredil tržaški župan Dipiazza in za katero so se odločili tudi v nekaterih okoliških občinah. Razmere pa so se v glavnem umirile in postajajo vse bolj podobne običajnim. Burja je popustila, čeprav je še vedno kar mraz.

Nekaj več preglavic je v Bregu in na Krasu oziroma na bolj obrobnih predelih, kjer je na nekaterih stranskih cestah več ledu in snega. Cesta, ki vodi v Boršt in Jezero je denimo zaprta. Avtobusi še vedno ne vozijo v Prebeneg, Mačkolje in Ricmanje. Marsikomu pa je sneg na zasneženih travnatih površinah v veliko veselje. Na Opčinah je na primer naš fotograf Damjan Balbi v objektiv ujel snežaka, ki ima za nos velik korenček.