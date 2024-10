Po sobotnem teku med vinogradi v nedeljo višek Oktoberfešta

Tridnevni praznik na prireditvenem prostoru v Praprotu, ki ga prireja Slovensko kulturno društvo Vigred iz Šempolaja, bo jutri (nedelja) dosegel vrhunec s pohodom Na Krasu je krasno. Pohodniki se bodo med 8.30 in 9.30 zbrali v Praprotu, na kar se bodo z organiziranim prevozom odpeljali v Tublje pri Komnu. Od tam jih bo petkilometrska pot vodila nazaj do Praprota. Družine z otroki pa se bodo lahko udeležile tudi krajše in lažje različice pohoda. Tega soorganizirajo Slovensko planinsko društvo Trst, Vaška skupnost Tublje, Jamarsko društvo Grmada in planinski odsek SK Devin.

Stojnice z domačo hrano in pijačo bodo jutri obratovale od 12. ure, popoldne bo publiko zabaval ansambel Maxi. Med 15. in 17. uro bo najmlajšim namenjen pravljični kotiček: Melita Malalan in Alenka Petaros bosta brali pravljico o požrešni mavrici. Ob 16.30 bodo na Muzikfeštu nastopili amaterski godci in pevci. Potegovali se bodo za nagrado strokovne žirije in nagrado publike. Za večerno zabavo pa bo poskrbel ansambel Nebojsega. Jutri bodo tudi nagradili zmagovalce teka med vinogradi ter zmagovalce drugih športnih in umetnostnih tekmovanj.

Organizatorji so z uspehom zadovoljni, kljub mrazu in dežju je bil obisk prireditvenega šotora zadovoljiv. Včeraj je skupina ljudi na delavnici suhozidne gradnje celo popravila podrt suhi zidek ob praprovskem prireditvenem prostoru.

Da obiskovalci ne bi bili žejni, predvsem pa lačni, so s pripravo jedi na žaru, kraške jote in palačink skrbeli člani SKD Vigred, organizatorji so poudarili velik doprinos mladih sil k uspehu priljubljenega dogodka.