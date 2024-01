Po splošnem ogorčenju jutri skupščina delavcev Wärtsile

Šok, začudenje in presenečenje so pospremili neuspešna pogajanja za rešitev krize delavcev, ki so do poleti leta 2022 delali v tovarni Wärtsilä v Boljuncu. Predstavniki rimske in deželne vlade, stanovske organizacije Confindustria in socialni partnerji so v torek po sedem ur in pol dolgem sestanku v Rimu najprej ostali brez besed, nato pa jih je preplavilo ogorčenje nad dejstvom, da je finska multinacionalka tako hladnokrvno zavrnila kompromis, ki bi prinesel podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca junija. Presenečenje je bilo še toliko večje, ker se je zvečer zdelo, da je dogovor na dosegu roke. A pogajanja so v vodo dokončno padla ob 22.20, ko so Finci po dvourni prekinitvi sestanka zavrnili kompromis. In s tem nazorno pokazali, da so sestanek spremljali s figo v žepu.

Delavci so včeraj prejeli obvestilo s strani delodajalca, da so do 31. januarja lahko doma in da bodo prejeli polno plačilo. »Kaj se bo zgodilo po tem datumu, bodo doma ali se bodo do začetka postopka odpuščanja vrnili v službo, v tem trenutku nihče ne ve,« je povedal predstavnik sindikata UILM Antonio Rodà in pristavil, da se bodo socialni partnerji že jutri sestali na skupščini z delavci, v prihodnjih dneh pa se bodo srečali tudi z deželnimi poslanci.

Že v torek pozno zvečer se je na neuspešna pogajanja odzvala deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, ki se je rimskega sestanka udeležila v živo. Postopanje Fincev je ocenila za neodgovorno. Včeraj nam je odbornica po telefonu ponovila svoje stališče. Po njenem so Finci z zavrnitvijo kompromisa dokazali, da jih reindustrializacija območja, na katerem stoji industrijski obrat Wärtsilä morda nikoli ni zares zanimala. »Mislim, da Finci popolnoma drugače gledajo na spoštovanje delavskih pravic kot mi v Italiji. Mi smo vsekakor bolj pozorni na zaščito delavcev kot severnjaki,« je prepričana Rosolenova. Na vprašanje, kaj se bo zdaj zgodilo s skoraj 300 delavci, ki nimajo več pravice do nadomestila plače, je odbornica odgovorila, da jim bo zdaj Wärtsilä morala osem mesecev nakazovati polno plačo, nato pa bo multinacionalka lahko začela postopek odpuščanja.

Deželna vlada v tem času ne bo sedela križem rok, je zagotovila Rosolenova, ki bo še naprej pritiskala na Fince, naj izpolnjujejo s pogodbo sprejete zaveze, da bodo poskrbeli za reindustrializacijo območja v Boljuncu. Tudi deželna vlada si bo prizadevala, da bi v sodelovanju z rimsko vlado in socialnimi partnerji poiskali industrijskega akterja, ki bi bil pripravljen na območju tovarne Wärtsilä zagnati proizvodnjo, je napovedala Alessia Rosolen.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.