Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so okrog 12.30 posredovali v Ulici Foscolo, v križišču z Ulico Canova, kjer je avtomobil trčil v več parkiranih vozil in se je nato prevrnil na streho. Reševalci so voznika prepeljali v bolnišnico, gasilci pa so zavarovali vozilo in območje. Nato so odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.