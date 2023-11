Okrog 22. ure se je na Miramarskem drevoredu, nedaleč od bencinske črpalke pri Rojanu, zgodila prometna nesreča, po kateri so plameni povsem uničili eno od vpletenih vozil. Po trčenju je namreč enemu od dveh avtomobilov zgorel motor. Na kraj so prispeli gasilci in pogasili požar. V nesreči in požaru naj ne bi bil nihče ranjen.