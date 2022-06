Po treh letih se končno vrača Razstava vin v Zgoniku

Po treh letih bo v Zgoniku od petka do nedelje končno spet zaživel občinski praznik, 57. Razstava vin. »Čakali smo uradni konec izrednega stanja, se pravi 31. marec, in takrat začeli planirati novo izvedbo praznika, pri katerem sodeluje vsa civilna družba, domači društvi AŠD Kras in SKD Rdeča Zvezda ter druga. Praznik je priložnost za občane in obiskovalce, da spoznajo lepote našega domačega kraja in dobrote, s katerimi premoremo,« je zbrane v občinski dvorani v Zgoniku nagovorila županja Monica Hrovatin. Praznik je letos okoljsko naravnan, je namignila, saj si po dveh letih omejitev vsi želimo tesnejšega stika z naravo in druženja. Vodeni ogledi botaničnega vrta Carsiana, sprehodi po urejeni poti Gemina bodo zato čisto pravšnji; zahvalila se je domači civilni zaščiti za pomoč in ZKB za finančno podporo.

Svoja vina bo na 57. Razstavi vin ponujalo 12 domačih vinarjev – Ervin Doljak, Boris Doliani, Just Fabiani, Gigi Furlan, Cvetko Colja, Marko Milič, Rado Milič, Stanko Milič, Sharon Ostrouška, Marvin Pipan, Roberto Santini - kmetija Štolfa in Roberto Šavron. Predstavili bodo deset vzorcev vitovkse, štiri malvazije, šest belega namiznega vina in sedem teranov, katerih kakovost je ocenila strokovna komisija, v petek pa se bodo o njih lahko izrekli tudi ljubitelji dobre kapljice, ki bodo želeli sodelovati na ljudskem ocenjevanju vin.