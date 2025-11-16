Po tridesetih letih spet volitve

Občina Trst je v ponedeljek s sklepom mestne vlade sklicala volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja. Te bodo po napovedih na sporedu 21. junija 2026. Sklep je bil na občinski oglasni deski objavljen včeraj.

Volitve bodo potekale natanko trideset let po zadnjem glasovanju: v nedeljo, 26. maja 1996, so se prebivalci Banov, Barkovelj, Bazovice, Lonjerja, Padrič, Proseka, Opčin (in Medjevasi v devinsko-nabrežinski občini) zadnjič izrekli o sestavi tovrstnih odborov. V tridesetih letih se je na področju srenjskih lastnin v tržaški okolici in na Krasu marsikaj spremenilo.

Tržaški občinski svetnik DS in predstavnik kontovelskega jusa Stefano Ukmarje spomnil, da so kontovelski jusarji v zvezi z upravljanjem skupne lastnine leta 2006 dosegli dogovor z Občino Trst. Do napovedanih volitev je skeptičen, češ da bodo lahko na njih sodelovali vsi prebivalci omenjenih zaselkov in ne le staroselci, ki naj bi izvorno upravljali z nepremičninami v skupni lasti.

Karlo Grgič, koordinator kraških jusarjev, pa bo šel na nož: Primorskemu dnevniku je namreč napovedal, da se bodo jusarji na sklep tržaške občine pritožili na deželno upravno sodišče (TAR) in zahtevali preklic omenjenih volitev. »Zakon 168 iz leta 2017 priznava juse in srenje v Italiji ter ureja njihovo lastništvo in delovanje. Četrti odstavek drugega člena jasno določa, da samo v primeru, ko ni prisotnih jusov ali srenj, ki upravljajo skupno lastnino, jih lahko nadomestijo odbori za ločeno upravljanje jusarskega premoženja oziroma občine,« je povedal starosta kraških jusarjev. Poenostavljeno: če na območju ni jusa, ta zemljišča upravlja občina oz. vaščani iz posameznih zaselkov.