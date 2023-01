Pobegnil iz hišnega pripora, ko je partnerka poklicala karabinjerje

Karabinjerji iz Nabrežine so med nadzorovanjem obmejnega območja, ki ga izvajajo s kolegi iz Bazovice in Proseka, prestregli 47-letnega romunskega državljana na begu. V zaporu mora prestati 8-mesečno kazen, na katero ga je leta 2021 obsodilo sodišče iz Padove zaradi pobega iz hišnega pripora.

Stanovanje, kjer je bil v hišnem priporu, sta si delila s partnerko. Žal pa ni šlo za mirno sožitje. Medtem ko je bila partnerka v službi, se je namreč predajal alkoholu in je bil ob njenem povratku pogosto pijan. Vzdušje je bilo vse bolj napeto, nekega dne ga je ženska vendarle uspela zagnati iz stanovanja in za njim zakleniti vrata. Moški je pod vplivom alkohola pograbil dvometrski leseni drog in z njim podrl vhodna vrata, pri čemer je partnerka poklicala na pomoč karabinjerje. Pred njihovim prihodom je pobegnil in so se za njim izgubile sledi. Obtožen je bil zaradi pobega.

Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo odslužil kazen.