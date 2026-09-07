»Počastimo zaklade naše skupnosti in naše padle, a tudi drug drugega«

Na osrednji svečanosti ob 96-letnici ustrelitve bazoviških junakov, je bila slavnostna govornica literarna ustvarjalka ter šolnica in priznana strokovnjakinja na področju psihologije Alenka Rebula.

V svojem govoru, ki ga v celoti objavljamo v prilogi, je med drugim poudarila, da pri vsakoletnem srečanju skupnosti ne gre le za spominjanje na padle, temveč tudi za praznovanje živosti, ustvarjalnosti in moči skupnosti. Izpostavila je številne dosežke na področju šolstva, kulture, umetnosti, športa in skrbi za prihodnost ter pozvala, naj bolj cenimo tisto, kar smo uspeli ustvariti in ohraniti. Opozorila je predvsem na notranja razhajanja, kritiziranje in medsebojno obračunavanje, pri čemer je dejala, da smo včasih »kot telo, ki napada lastne celice«. Posebej je poudarila pomen mladih, odprtosti in sodelovanja ter priznala, da je tudi sama spoznala, da »sodelovanje poveča obseg, kakovost in uspešnost vsake pobude«.