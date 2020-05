Pod masko skrivajo nasmeh ob ponovnem začetku

Že navsezgodaj je danes v središču Trsta zadišalo po kavi in svežih rogljičkih, medtem ko so trgovci, prvi dan po dolgem zaprtju, ponovno dvigali roloje. Druga faza (in pol) boja proti koronavirusu se je tako začela tudi za kavarne, restavracije, hotele, trgovine, frizerske in kozmetične salone, turistične storitve, fitnese in bazene, ki so po dveh mesecih bili deležni rahljanja koronaukrepov.

Na prvi pogled je na Velikem trgu vse kot po starem, a ko se približamo kavarni Caffè degli Specchi, opazimo pred vhodom mladeniča z rdečo jakno, zaščitno masko in rokavicami, ki goste najprej povabi k razkuževanju rok, jim izmeri telesno temperaturo s pomočjo optičnega termometra in jih nato sprejme v prostore kavarne. Nekaj miz je že zasedenih. Novoporočenca, ki sta pravkar stopila v zakonski stan (več o tem v sosednjem članku), praznujeta s kozarcem penine. Kakih deset metrov stran sta si gospe privoščili bogat zajtrk. Večina obiskovalcev je stalnih gostov, ki jih natakarji z veseljem sprejemajo s prisrčnim pozdravom, kot so jih nekoč.

Na vogalu mestne hiše je v drugi kavarni manj gostov: »Turistov še ni, uradnikov pa tudi ne, saj delajo od doma. Peščica ljudi si je sicer privoščila kavo in sedla za mize pred vhodom. Ko so odšli, smo stole in mize razkužili, kot predvidevajo predpisi, čeprav smo že pred pandemijo bili zelo pozorni na higieno. Kupili smo le drugo razkužilo,« je povedal Massimiliano iz kavarne Caffé Piazza Grande.

Med trgovci okoli Borznega trga je občutiti navdušenje, a tudi veliko zaskrbljenosti. Gianni, lastnik trgovine z moškimi oblačili Ambassador 2, čaka na odprtje mej in povratek turistov. Pri vhodu ima nastavljeno napravo za razkuževanje rok, na tleh pred blagajno pa je z rumenim trakom zarisal razdaljo enega metra: »Naše najboljše stranke so v rednih razmerah predvsem turisti iz Avstrije in Hrvaške. Te bomo zelo verjetno dalj časa pogrešali. Računam na to, da bodo Tržačani manj potovali in se odločili za nakupe v lastnem mestu.«