Podaljšali rok za oddajo ponudb za žičnico

Na to, komu bodo poverili projekt za izdelavo žičniške naprave, bo treba še malo počakati. Prvotni rok za vložitev ponudb, ki bi moral zapasti 6. februarja, so namreč preložili za dva tedna. Tako so mestne oblasti ugodile, čeprav delno, prošnji enega od podjetij, ki se poteguje za uresničitev žičniške povezave med Barkovljami in Krasom. To je zaprosilo za enomesečni zamik.

Žičnica, odprtje vrtca v Rojanu, prometna varnost pred šolami in terapevtski bazen Acquamarina so se sinoči vrnili v dvorano občinskega sveta. Ne na redni del seje, v katerem mestni svetniki obravnavajo predloge sklepov in svetniške pobude, ampak na začetek, ko so na programu vprašanja v zvezi z aktualnimi zadevami.

Na sinočnji seji so opozicijski mestni svetniki iz levosredinskih vrst na pristojne odbornike želeli nasloviti kopico vprašanj glede dveh projektov, o katerih se že od vsega začetka zadnjega Dipiazzevega mandata krešejo mnenja. Glede žičnice je Giorgio Sclip (Lista Russo - Punto Franco) prejel odgovor na eno od treh vprašanj. Mestnega svetnika je zanimalo, zakaj so rok za vložitev javnih ponudb preložili s 6. na 23. februar. Pristojna za infrastrukturna dela Elisa Lodi mu je odgovorila, da podjetje, ki izdeluje žičniške naprave, potrebuje več časa za pripravo dokumentacije.