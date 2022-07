Podiplomski tečaj prevajanja za visoko kvalificirane kadre

Dežela Furlanija - Julijska krajina s Centralnim uradom za slovenski jezik je včeraj predstavila nov podiplomski tečaj prevajanja pravnih besedil iz italijanščine v slovenščino in obratno, ki ga ponuja v sodelovanju s tržaško univerzo.»Zamisel je nastala na podlagi štiriletne izkušnje Centralnega urada, ki se večkrat sooča s pomanjkanjem visoko kvalificiranih kadrov za prevajalske službe. Vrzel želimo premostiti in ustvariti primerne kadre za institucije, ki se ukvarjajo s prevajanjem in obravnavo pravnih besedil,« je o tečaju za Primorski dnevnik povedala Fedra Paclich, zaposlena pri omenjenem uradu, ki je pristojen za vodenje in usklajevanje aktivnosti s področja rabe slovenščine v javni upravi.»Ciljamo na poenotenje terminologije, ki zadeva javno upravo na celotnem obmejnem prostoru,« je na predstavitvi dejal deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Spomnil je, da je sodelovanje z univerzo steklo takoj po ustanovitvi centralnega urada z organizacijo posvetov in kongresov. »Po dveh letih smo začeli razmišljati o tečaju, s katerim želimo ustvariti preferencialno pot do zaposlitve v javnih institucijah, kjer sta raba slovenskega jezika in prevajanje tehničnih besedil del vsakdanjosti,« je še napovedal.