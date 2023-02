Podjetja pri Proseški Postaji se centra Fresh Hub veselijo

Nekoč je Proseška Postaja veljala za kraj velikih logističnih premikov, predvsem za pretovarjanje živine. Tovorni in potniški železniški promet je bil gost vse do druge polovice preteklega stoletja. Postajo so uradno zaprli leta 2012, čeprav v trgovske oz. logistične namene že dolgo ni delovala. Že pred zaprtjem se je za to območje v zgoniški občini začela zanimati tržaška pristaniška uprava, ki je imela in še danes ima na obali za svoje delovanje premalo prostora. Proseška Postaja se nahaja na strateški lokaciji, blizu avtocestnega priključka in seveda železnice. Želje se takrat niso uresničile. A vse kaže, da bo kmalu le nastopil čas za preporod območja, saj je vodstvo tržaškega pristanišča napovedalo, da bo čez dve leti in pol tam zraslo novo, napredno logistično središče Frash Hub.

Območje se bo raztezalo na 155.600 kvadratnih metrih. Tu bo med drugim zaživela nova tržaška zelenjavna tržnica in uredili bodo prostore s hladilniki in najnovejšo tehnologijo za shranjevanje sadja in zelenjave. Novost je pristaniška uprava predstavila v začetku meseca na mednarodnem sejmu Fruit Logistica v Berlinu. Tam so spomnili, da bo obnova zahtevala okrog 65 milijonov evrov in bo zagotovila učinkovito ter okolju prijazno povezovanje severne Italije z vzhodno Evropo, stike pa bi okrepili s severno Afriko in Bližnjim vzhodom.

Danes je proizvodno območje redko naseljeno in ponekod zapuščeno. »Za naše ozemlje bo to pridobitev. Res je, da bo na cestah več prometa, ampak tudi, da bo obogateno z dejavnostmi,« je Primorskemu dnevniku o projektu povedala zgoniška županja Monica Hrovatin. »Z logističnega vidika smo zelo zanimivi, saj smo blizu avtoceste in promet teče gladko. Marsikdo že razmišlja, da bi svojo dejavnost preselil k nam,« pravi.

Mnenja o načrtu za razvoj območja smo zbrali tudi pri podjetjih, ki so dejavna pri Proseški Postaji. Različni slovenski podjetniki in zaposleni pri tamkajšnjih podjetjih izpostavljajo pomanjkljivosti, kot so nevarna križišča, pomanjkanje pločnikov ter razsvetljave. Vsi pa dejansko pričakujejo, da bo ravno ureditev logističnega centra pripomogla k premostitvi teh infrastrukturnih težav, kljub temu, da se bo promet tovornih vozil zgostil.