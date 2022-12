Podjetje Asugi storilo korak nazaj

Vodstvo zdravstvenega podjetja Asugi, ki je pred dnevi zdravnike družinske medicine obvestilo, da bodo po novem morali obravnavati še več pacientov, je danes storilo korak nazaj in odločitev zamrznilo. Vsaj do prihodnjega sestanka, do katerega naj bi prišlo že ta petek. Na njem bo vodstvo podjetja z zdravniki družinske medicine poskusilo poiskati primerno rešitev za problem pomanjkanja splošnih zdravnikov.

Spomnimo, da je Asugi pred dnevi vsem zdravnikom družinske medicine sporočilo , da bodo povečali glavarinski količnik, ki trenutno na zdravnika znaša okrog 1600 pacientov. V Trstu bi morali zdravniki sprejeti še dodatnih 40 pacientov, kar bi še povečalo njihovo preobremenjenost, saj že zdaj delajo po deset ur dnevno. Na Asugijevo odločitev se je takoj odzval Avtonomni sindikat zdravnikov Snami. ki je prepričan, da bi s tem ukrepom posledice utrpela kakovost zdravstvenih storitev in da se bo še bolj razširila praksa pisanja napotnic.