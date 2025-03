Podjetnice odslej tudi uradno združene v sekciji SDGZ

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) ima svojo Sekcijo ženskih podjetnic, ki je uradno nastala v sredo na prvem občnem zboru v prostorih Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah.

Skupina podjetnic se sicer srečuje že najmanj dve leti. Med sabo delijo dobre prakse, prirejajo predavanja, dobrodelne in druge dogodke. Med njimi vlada navdušenje, saj so prepričane, da je to sodelovanje v prid celotni skupnosti, v kateri so ženske včasih kljub uspehom še premalo prepoznavne. Članice sekcije izhajajo z različnih poslovnih področij in so zaposlene v podjetjih v Italiji in Sloveniji. Med njimi so predstavnice družb Hit, Betonfer, Malalan, Kralj in drugih.

Odbor je že na delu

Na sredinem ustanovnem občnem zboru je skupščina izvolila upravni odbor, ki je nato izbral svoje vodstvo. Sekcijo bo tako do naslednjih volitev vodila Mateja Milost, direktorica svetovalnega podjetja Fimago v Novi Gorici in predavateljica na novogoriški univerzi, s podpredsednicama Dominique Pozzo in Tatjano Tavčar. »Skupina je že od samega začetka izkazala velik potencial. Ženske z različnih profesionalnih področij delujemo v specifičnem čezmejnem prostoru, ki ima velike možnosti razvoja in je lahko še kako prepoznaven v Evropi zaradi svoje dvojezičnosti in zgodovine. Naj v novi sekciji švigajo ideje,« je zaželela predsednica, za katero je eden od glavnih ciljev skupine medsebojno povezovanje in povezovanje širšega čezmejnega prostora Alpe Jadran. Pri tem želijo izpostavljati ženske problematike na gospodarskem in drugih področjih ter podpirati mlade podjetnice.

Sekcija že načrtuje svoje nadaljnje delo. Junija bo sodelovala pri svetovnem srečanju SGBN Meeting - Posluj s Slovenci in zmaguj!, julija pa na dogodku Slovenske gospodarske zveze v Celovcu in na srečanju Slovenian Global Business Meeting v okviru GO!2025. Septembra bodo priredile izobraževalne programe in tečaje v sodelovanju s konzorcijem Slovik in z izobraževalnim zavodom Ad formandum, jeseni pa dobrodelni dogodek, o katerem še niso razkrile vsebin.

Po občnem zboru so prisotne prisluhnile predavanju Mateje Milost Čustvena inteligenca, nepogrešljivo orodje sodobnega časa.