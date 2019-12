Podobe spomina, glasovi srca: pod tem geslom, ki je tudi naslov istoimenskega priložnostnega dokumentarnega filma, je 1. decembra popoldne v občinskem gledališču France Prešeren v Boljuncu potekala slovesnost ob 70-letnici Mešanega pevskega zbora Mačkolje.

Dokumentarec je - seveda ob pevskem delu - predstavljal osrednji dogodek popoldneva. Zanj so se pri MePZ Mačkolje odločili, da bi se ob pomembnem jubileju lotili svojevrstnega izziva, zato so se obrnili na dolgoletno programerko in režiserko Radia Trst A Loredano Gec, ki je skupaj s snemalcem Aleksandrom Puričem poskrbela za preplet slikovnega in zvočnega arhivskega materiala, ki ga je dal na razpolago deželni sedež RAI, ter glasov sedanjih pevk in pevcev, dirigenta Mateja Lazarja, pa tudi pogovorov z nekaterimi starejšimi še aktivnimi člani zbora.

V pevskem delu slovesnosti je zbor pod vodstvom Mateja Lazarja ponudil sklop umetnih, predvsem pa ljudskih pesmi, ki so jih uglasbili oz. priredili slovenski avtorji iz primorskega in širšega slovenskega prostora.

Ob predsedniku Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje Mateju Tulu in dolinski občinski odbornici za kulturo Franki Žerjal (Občina je bila ob SPD Mačkolje soorganizatorka slovesnosti, ki so jo podprli še Svet slovenskih organizacij, Slovenska prosveta in Zveza cerkvenih pevskih zborov) so svoj pozdrav prinesli številni predstavniki društev in organizacij. Pri tem velja omeniti, da je zbor prejel priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.