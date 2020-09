Podporni pouk kot generalka rednega

Na slovenskih srednjih šolah druge stopnje je razpoloženje vedro: po dolgih mesecih, ko so klopi samevale, saj je pouk potekal na daljavo, bodo danes in jutri v razrede stopili dijaki in dijakinje, ki bodo do začetka šolskega leta obiskovali podporni pouk. Kot je že znano, so bili zaradi izrednih razmer vsi pripuščeni v višji razred, kdor pa je imel kako negativno oceno ali »luknjičasto« znanje, pa bo moral šolsko torbo na ramena zavihteti nekaj dni pred sošolci.

Podporni pouk se danes začenja na liceju Franceta Prešerna, na tehniškem zavodu Žige Zoisa in na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana, na liceju Antona Martina Slomška pa jutri. Šolsko osebje je imelo v zadnjih dneh polne roke dela s pripravami na začetek pouka, ki se bo ponekod začel 14., drugje pa že 10. septembra, dokaj razširjeno pa je mnenje, da je začetek podpornega pouka neke vrste generalka, le da v okrnjeni zasedbi oz. z bistveno manjšim številom šolarjev, kar je dobro, saj bo to priložnost za preverjanje izvedljivosti predvidenih ukrepov, ki jih je ministrstvo naložilo šolam za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

O tem ravnateljica liceja Prešeren Loredana Guštin, podravnatelj Državnega izobraževalnega zavoda Jožef Stefan Tomaž Sussi, ravnateljica Državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa Maja Lapornik in ravnateljica liceja Slomšek Eva Sancin.

