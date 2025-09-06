Podprli bodo plovila na poti v Gazo

Danes med 10. in 12. uro bodo protestniki na tržaškem pomolu Audace podprli akcijo Global Sumud Flotilla, humanitarno odpravo, pri kateri sodeluje na desetine plovil in na stotine aktivistov. Njihov namen je v Gazo dostaviti humanitarno pomoč in prebiti izraelsko blokado palestinske enklave. Plovila so med drugim odplula iz Španije, Italije in Alžirije, namen humanitarcev je tudi ohranjanje javne pozornosti nad genocidom, ki smo mu priča v Gazi.

Organizator današnjega protesta je deželna izpostava svetovnega gibanja Global movement to Gaza, podprli so jo tudi pobudniki tržaških shodov za mir in proti vojni v Gazi ter številne organizacije in stranke. Organizatorji protestnike vabijo, naj s seboj vzamejo kak simbol Palestine in mirovniško sporočilce, ki ga bodo v steklenici simbolično vrgli v morje, ali papirnato barčico v barvah palestinske zastave, ki jo bodo spustili med valove.