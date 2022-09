Podvodni prosecco Audace prepričal dve deželi

V kavarni Tommaseo na tržaškem nabrežju so danes dopoldne predstavili vinarski podvig Underwater wine Audace. Prvi tržaški prosecco, ki je približno štiri mesece dozoreval v globinah Tržaškega zaliva, so si zamislili pri kleteh Parovel iz dolinske občine in Serena Wines iz Trevisa. Štirinajst kovinskih kletk je v globini počivalo od maja letos. V njih je bilo 6492 steklenic, ki so kmalu postale del morskega okolja in bivališče školjk ter morskih zvezd. V idealnem okolju ob temperaturi štirih stopinj Celzija, brez kisika in ob zibanju morskih valov je nastala, po mnenju vinarjev in vinogradnikov, vrhunska suha penina.

Navezo iz Furlanije - Julijske krajine in Veneta sta predstavila Elena Parovel in Luca Serena. Podvodni prosecco pa sta pozdravila tudi predsednik dežel Veneto in FJK Luca Zaia in Massimiliano Fedriga.

»Ne gre le za marketinško potezo. Podmorski prosecco je promocija ozemlja, identitete in kakovosti proizvodov dveh dežel,« je v svojem pozdravu dejal Zaia. Fedriga pa je poudaril, da je prosecco že znan po celem svetu, »zato ga lahko izkoristimo in povežemo z drugimi vrhunskimi proizvodi naših krajev. Tako v FJK kot v Venetu si pri obdelovanju zemlje dobro zavihamo rokave, naučiti pa se moramo, da se za promocijo predstavimo z obleko in kravato.« Vinarja sta predsednika povabila, naj bosta še naprej ambasadorja novega podvodnega vina.