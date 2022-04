Pogasili požar med Trnovco in Praprotom

Požar, ki je nastal popoldne med Trnovco in Praprotom, so malo po 18. uri pogasili. Na kraju so še prostovoljci civilne zaščite, ki nadzorujejo pogorišče.

Gasilci so posredovali med Trnovco in Praprotom, kjer so okrog 14. ure zagoreli približno trije hektarji gozdnate površine in grmičevja. Nastali sta dve žarišči. Pri gašenju so sodelovali tudi prostovoljci civilne zaščite in gozdarska policija, priletel je helikopter civilne zaščite. Ogenj in dim sta se približala prvim hišam nad Praprotom. Helikopter civilne zaščite je črpal vodo za gašenje požara v rezervoarju, ki so ga namestili pri Briščikih.