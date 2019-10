Pogrešajo 32-letnega tržaškega alpinista

Na območju gorovja Moregallo v Leccu je po poročanju lokalnih medijev pretekli ponedeljek izginila vsaka sled za 32-letnim Tržačanom Matteom Sponzo. Alpinist, ki že vrsto let živi v Leccu, se je v gore odpravil z namenom, da bi odprl novo smer. V ponedeljek popoldne je po whatsappu prijateljem poslal zadnje fotografije, zatem pa se ni oglasil več. Reševalna akcija je stekla v sredo, nadaljevala pa se je v četrtek in petek. Dva helikopterja sta po dolgem in počez prečesala območje, a iskanje ni obrodilo sadov. Mladega alpinista so reševalci iskali tudi z droni, a tudi to iskanje se je izkazalo za neuspešno. Včeraj so zaradi neugodnih vremenskih razmer reševalno akcijo prekinili. Po poročanju spletnega medija www.lecconotizie.com naj bi reševalna akcija stekla šele jutri.