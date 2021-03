Tržaški mestni redarji se lahko v napornem obdobju novega koronavirusa ponašajo s štirimi zaslužnimi posamezniki, ki pogumno premagujejo izzive svojega poklica. Na krajši slovesnosti v sinji dvorani tržaške mestne palače so jih danes dopoldne nagradili tržaški župan Roberto Dipiazza, podžupan Paolo Polidori in poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi. Priznanja v ospredje postavljata dva različna nedavna dogodka.

Do prvega je prišlo 15. decembra lani, ko sta brata sredi dneva napadla upravitelja gostilne v Naselju sv. Sergija, ki se nahaja nasproti Večstopenjske šole Roli v Ul. Forti. Pod vplivom alkohola sta se nad gostincem znesla ravno v času, ko so starši spremljali učence v šolo. Otroci so lahko na lastne oči opazovali, kako sta nasilneža pretepala žrtev, kateri sta nekaj pred tem razdejala lokal in poškodovala pohištvo, posodo in kozarce. Neljubi prizor sta prekinila lokalna policista Stefano Trevisan in Luca Bianco, ki sta aretirala prenapeteža.

Priznanji sta si prislužila tudi Alessandro Canelli in Alessandro Francioli. Dvojica se je pred poldrugim mesecem, 19. januarja, uspešno branila pred brezdomko, ki se je nezakonito nastanila v objektu v Starem pristanišču. Lokalna policista sta se tja odpravila, ker so jih nekateri opozorili, da se iz poslopja vije dim. Ko jih je ženska zagledala, ju je napadla z gorečim kosom lesa. Nanju je zmetala nekaj predmetov, da bi lahko zbežala.