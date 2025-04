Pohod po poteh osvoboditeljev s Padrič do Trsta

Kulturni društvi Skala in Slovan, VZPI in druge vaške organizacije iz Gropade in s Padrič prirejajo v sredo, 30. aprila, proslavo ob 80-letnici osvoboditve in zmage nad nacifašizmom. Ob 19.30 bo krajši spominski trenutek ob spomeniku NOB v Gropadi, ob 19.50 pri Kajuhovem spomeniku na dvorišču nekdanje osnovne šole, okrog 20.20 pa še ob spomeniku NOB na Padričah.

Sledilo bo druženje v prostorih Gozdne zadruge. V četrtek, 1. maja, ob 10. uri (po budnicah), pa bodo vaška društva prvič organizirala pohod Po poteh osvoboditeljev s Padrič do Velikega trga v Trstu. Zbirališče bo na vaškem trgu "Na vasi".